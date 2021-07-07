Эксперт: закон о «приземлении» заставит IT-корпорации играть по правилам РФ

Закон о «приземлении» транснациональных IT-корпораций в юрисдикции РФ предполагает «целый набор диверсифицированных мер», которые заставят зарубежные цифровые компании работать по правилам российского законодательства. Такое мнение высказал в интервью ridus.ru руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов.

Закон был подписан президентом Владимиром Путиным 1 июля. Он вступит в силу 1 января 2022 года. Документ обязывает иностранные IT-корпорации открывать в России официальные представительства. Если компании не захотят этого делать, то против них введут санкции. Речь идет не только о многомиллионных штрафах, но и о запрете на сотрудничество с российскими рекламодателями. В качестве крайней меры предусмотрена частичная или полная блокировка ресурса в РФ.

Такие меры, как запрет на рекламу, оказываются гораздо эффективнее разовых штрафных санкций, поскольку влияют на долгосрочную финансовую прибыль иностранных IT-корпораций. Цифровые гиганты зарабатывают на российском рынке миллиарды рублей, но обеспечивать цифровые права граждан России они не стремятся. Подобная ситуация недопустима. Кроме того, иностранные компании работают, как правило, «в серую», уклоняются от уплаты налогов, не предоставляют никаких отчетов и данных о ведении дел и игнорируют решения судов. Крупные игроки должны быть легализованы в российском правовом поле, и открытие официальных представительств является обязательным условием этого процесса, — заявил Виноградов.

Спрос на рекламные услуги зарубежных IT-гигантов есть как у частного бизнеса, так и у государственных компаний и ведомств, добавил эксперт.

«Так, по подсчетам Ассоциации коммуникационных агентств России, отечественный госсектор в 2020 году увеличил расходы на рекламу в иностранных соцсетях на 12%. Больше всего средств российские корпорации тратили на Instagram и Facebook — по 1,1 миллиарда рублей. При этом самый быстрый прирост госбюджетов на рекламу зафиксирован у Twitter: затраты выросли на 101% — до 143 миллионов рублей. Таким образом, российский рынок важен для международных интернет-игроков», — считает Вадим Виноградов.