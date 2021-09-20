Глава ЕК назвала неприемлемым отношение к Франции со стороны AUKUS

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подвергла критике отношение к Франции со стороны трехстороннего партнерства AUKUS, заключенного Великобританией, Австралией и США.

«С одним из наших государств-членов обошлись неприемлемым образом», — сказала она в интервью CNN.

Глава ЕК добавила, что Брюссель и правительства стран ЕС хотели бы знать, почему и как это произошло.

Урсула фон дер Ляйен впервые публично выразила реакцию Евросоюза на объявление о новом оборонном пакте AUKUS и последовавшее за ним расторжение контракта на поставки Францией подлодок Австралии.

Ранее пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер заявил, что в ЕС не исключают влияния этого события на ход переговоров с Канберрой о заключении соглашения о свободной торговле.

Как писал «Ридус», соглашение с Францией на постройку субмарин для Австралии было разорвано в одностороннем порядке, что спровоцировало серьезный кризис в отношениях Парижа и Канберры. Кроме того, под угрозой оказались отношения США и Франции. Французские послы были отозваны из США и Австралии.

Напомним, 15 сентября США, Великобритания и Австралия объявили о создании трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны AUKUS, в рамках которого военные и ученые трех стран будут обмениваться технологиями, а Австралия получит от США как минимум восемь атомных подводных лодок. Ле Дриан назвал создание AUKUS и последовавший за этим срыв сделки по французским подлодкам «ножом в спину».