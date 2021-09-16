Трамп предрек США скорое исчезновение

Американцы потеряют свою страну после выборов в палату представителей, которые состоятся в 2022 году, и после президентских выборов 2024-го, заявил экс-президент США Дональд Трамп.

В эфире канала Newsmax он отметил, что с приходом к власти Джо Байдена Соединенные Штаты «покатились под откос так, как никогда раньше».

«Когда мы пойдем на эти выборы, которые состоятся в 2022 и 2024 годах, то страны у нас не останется», — уточнил Трамп.

После этих слов бывшего американского лидера телеведущий Шон Спайсер поспешил завершить интервью.

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Ранее экс-глава Белого дома заявил, что ему пока нельзя говорить о своем возможном участии в президентских выборах 2024 года. По его словам, он не имеет права разглашать информацию на эту тему из-за правил финансирования предвыборных кампаний, которые Трамп назвал крайне сложными и «невообразимо глупыми».

Как сообщал «Ридус», обозреватель американского журнала National Interest Марк Кац назвал пять признаков, свидетельствующих о конце мировой гегемонии Вашингтона. Первым из них он выделил неспособность США победить в крупномасштабных и длительных военных операциях в Афганистане и Ираке.

До этого в журнале The National Interest была опубликована статья старшего научного сотрудника исследовательского института The Heritage Foundation Дакоты Вуд, в которой она допускает, что недостаточное финансирование оборонного сектора американской армии может привести в скором времени к неминуемому краху всей оборонной системы США.

