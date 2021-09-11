Трамп готов осчастливить американцев на президентских выборах 2024 года

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ему пока нельзя говорить о своем возможном участии в президентских выборах 2024 года.

Он назвал правила финансирования предвыборных кампаний крайне сложными и «невообразимо глупыми».

Из-за них политик не имеет права разглашать информацию на эту тему.

«Мне пока нельзя говорить об этом, но думаю, что вы будете счастливы», — ответил экс-президент на соответствующий вопрос ведущего в эфире телеканала Fox News.

При этом в конце апреля Трамп неоднократно заявлял, что планирует стать президентом США в 2024 году.

Недавно он пообещал снова сделать США великой страной, отметив, что Соединенные Штаты потерпели сокрушительное поражение в Афганистане в 20-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года.

Примечательно, что из ныне живущих бывших американских лидеров в сегодняшних траурных мероприятиях не принимали участие только Трамп и 96-летний Джимми Картер.