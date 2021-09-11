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Трамп готов осчастливить американцев на президентских выборах 2024 года

Георгий Самсонов
Бывший президент США Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ему пока нельзя говорить о своем возможном участии в президентских выборах 2024 года.

Он назвал правила финансирования предвыборных кампаний крайне сложными и «невообразимо глупыми».

Из-за них политик не имеет права разглашать информацию на эту тему.

«Мне пока нельзя говорить об этом, но думаю, что вы будете счастливы», — ответил экс-президент на соответствующий вопрос ведущего в эфире телеканала Fox News.

При этом в конце апреля Трамп неоднократно заявлял, что планирует стать президентом США в 2024 году.

Недавно он пообещал снова сделать США великой страной, отметив, что Соединенные Штаты потерпели сокрушительное поражение в Афганистане в 20-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года.

Примечательно, что из ныне живущих бывших американских лидеров в сегодняшних траурных мероприятиях не принимали участие только Трамп и 96-летний Джимми Картер.

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