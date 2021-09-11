Трамп готов осчастливить американцев на президентских выборах 2024 года
- 11 сентября 2021, 22:56
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ему пока нельзя говорить о своем возможном участии в президентских выборах 2024 года.
Он назвал правила финансирования предвыборных кампаний крайне сложными и «невообразимо глупыми».
Из-за них политик не имеет права разглашать информацию на эту тему.
«Мне пока нельзя говорить об этом, но думаю, что вы будете счастливы», — ответил экс-президент на соответствующий вопрос ведущего в эфире телеканала Fox News.
При этом в конце апреля Трамп неоднократно заявлял, что планирует стать президентом США в 2024 году.
Недавно он пообещал снова сделать США великой страной, отметив, что Соединенные Штаты потерпели сокрушительное поражение в Афганистане в 20-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года.
Примечательно, что из ныне живущих бывших американских лидеров в сегодняшних траурных мероприятиях не принимали участие только Трамп и 96-летний Джимми Картер.
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