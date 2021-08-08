National Interest выделил пять признаков краха американской империи

Обозреватель американского журнала National Interest Марк Кац назвал несколько факторов, свидетельствующих о крахе мирового господства США.

Он напомнил, что в эпоху биполярной системы между собой соперничали две великие державы — СССР и США. После распада Советского Союза и блока социалистических стран стало создаваться впечатление, что Соединенные Штаты стали абсолютным гегемоном. Однако события XXI века подвергли сомнению это предположение, пишет автор.

Первым из пяти признаков, определяющих конец гегемонии Вашингтона, Кац назвал неспособность США победить в крупномасштабных и длительных военных операциях в Афганистане и Ираке.

Во-вторых, журналист считает слабым ответ США России из-за событий 2008 года в Грузии и 2014 года на Украине.

В-третьих, по мнению Каца, Вашингтон уступил инициативу Москве, Тегерану и Анкаре в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке — в Сирии и Йемене, и на севере Африки — в Ливии.

В-четвертых, автор публикации обратил внимание на неспособность Соединенных Штатов помешать Китаю утвердить свое господство в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также расширить свое влияние благодаря экономической инициативе «Один пояс, один путь».

Флаг США. © pixabay.com

Кроме того, Кац указал на безуспешные попытки американских властей сблизиться со своими противниками (предыдущий президент Дональд Трамп хотел это сделать с КНДР и даже с Ираном). Вашингтону также не удалось отговорить союзников от сотрудничества со своими соперниками, пишет он.

Последними же признаками того, что однополярный мир во главе с США (если он вообще существовал) подходит к концу, журналист назвал вывод американских военных из Афганистана, а также их планируемый уход из Ирака в конце 2021 года.

Ранее в журнале The National Interest была опубликована статья старшего научного сотрудника исследовательского института The Heritage Foundation Дакоты Вуд, в которой она допускает, что недостаточное финансирование оборонного сектора американской армии может привести в скором времени к неминуемому краху всей оборонной системы США.