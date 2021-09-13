Видео: дезинфектор не закрыл фрукты при обработке магазина

В Москве задержан подозреваемый по делу об отравлении семьи арбузом.

Это 39-летний сотрудник частной компании, который проводил дезинсекцию в магазине «Магнит».

В Сети опубликовано видео, запечатлевшее сам процесс химобработки помещения.

«Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз причиной смерти является острое отравление химикатами», — приводит ТАСС слова представителя ГСУ СК РФ по Москве Юлии Ивановой.

Как стало известно «РЕН ТВ», сотрудник фирмы, занимавшейся дезинсекцией в сети магазинов «Магнит» заявил о том, что во время обработки от насекомых все товары должны быть упакованы. По его словам, чтобы проводить санитарную уборку в супермаркете, где хранятся продукты, необходимо закрывать их специальной пленкой или убирать их в другое место. Употребление продуктов с попавшими на них химикатами может быть опасно для человека, подчеркнул специалист.

«Если продукты питания в коробках и, к примеру, замотаны, то не опасно, а если коробки открыты, то, конечно, опасно, производить обработку нельзя», — добавил он, отметив, что упаковывать товар должны сами заказчики работ.

Известно, что фирма проводила обработку магазина в ночь на 7 сентября.

Ранее в арбузах из квартиры на Совхозной улице и магазина «Магнит» специалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции — уничтожения насекомых.

Напомним, 10 сентября в Москве три члена одной семьи — 38-летняя мать, ее 15-летняя дочь и 61-летняя бабушка были госпитализированы с отравлением. Мать врачам удалось спасти, а бабушка и внучка скончались. В прокуратуре рассказали, что все трое ели купленный в магазине «Магнит» на улице Совхозной арбуз. В то же время, отец семейства этот арбуз не ел и не чувствовал никакого недомогания. Позднее в субботу из того же многоквартирного дома госпитализировали еще несколько человек с симптомами отравления. В их семьях сообщили, что арбуз они не ели.

