Роспотребнадзор обнаружил в арбузе из «Магнита» средство от насекомых

В арбузах из квартиры на Совхозной улице и магазина «Магнит» специалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции — уничтожения насекомых.

Как сообщили в столичном управлении ведомства, такой вывод был сделан по результатам лабораторных исследований арбузов, взятых из квартиры, где проживали погибшие бабушка и внучка, а также из магазина, расположенного в этом доме.

В Роспотребнадзоре выяснили, что обнаруженное вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений магазина, отмечает «РЕН ТВ».

По информации kp.ru, в магазине прямо над арбузами распыляли крысиный яд. Служба дезинфекции действовала с явными нарушениями техники безопасности. Судя по всему, больше всего отравы попало именно на тот арбуз, который купила семья Ефремовых.

Пробы воздуха и воды, взятые в доме на Совхозной, не выявили опасных веществ.

Как писал ранее «Ридус», 10 сентября в Москве три члена одной семьи — 38-летняя мать, ее 15-летняя дочь и 61-летняя бабушка были госпитализированы с отравлением. Мать врачам удалось спасти, а бабушка и внучка скончались. В прокуратуре рассказали, что все трое ели купленный в магазине «Магнит» на улице Совхозной арбуз. В то же время, отец семейства этот арбуз не ел и не чувствовал никакого недомогания. Позднее в субботу из того же многоквартирного дома госпитализировали еще несколько человек с симптомами отравления. В их семьях сообщили, что арбуз они не ели.



Арбузы © pixabay.com

Позже в крови у погибших бабушки и внучки нашли опасное для человека вещество — этиленгликоль. Это сырье применяется в производстве бытовой химии, технических жидкостей, в качестве теплоносителя в системах отопления, а также в других отраслях.

Однако реаниматолог Феодорит Сеньчуков усомнился, что отравиться этиленгликолем насмерть можно через продукты или водопроводную воду.