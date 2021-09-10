Бабушка и внучка умерли от отравления арбузом. «Магнит» начал проверку

Столичная прокуратура и сеть магазинов «Магнит» начали проверку после смертельного отравления арбузом в Москве.

По предварительным данным, три члена одной семьи — 38-летняя мать, ее 15-летняя дочь и 61-летняя бабушка были госпитализированы с отравлением. Мать удалось спасти, а бабушка и внучка скончались.

Как рассказали в прокуратуре, купленный в магазине «Магнит» на улице Совхозной арбуз ели все, кроме главы семьи, сообщает «РЕН ТВ».

По информации Baza, на следующий день у матери, бабушки и 15-летней девочки началась обильная рвота, но приехавшие на вызов врачи скорой не стали их госпитализировать, потому что списали все на обычное отравление. И лишь к вечеру, когда состояние трех человек значительно ухудшилось, скорая доставила их больницу.

Уточняется, что пенсионерка умерла вчера вечером, а девочка скончалась сегодня утром. Состояние мамы удалось стабилизировать.

В сети магазинов «Магнит» пообещали проверить все партии арбузов, которые поставили в столичный регион. Представители торговой сети утверждают, что на прошлой неделе была проведена плановая проверка всех московских арбузов, в результате которой нарушений выявлено не было.

Сейчас проводится внутреннее расследование, вся партия арбузов снята с продажи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что депутат Думы Ставрополья Николай Новопашин и его дети отравились арбузом. В связи с этим депутат призвал надзорные органы и местные власти провести проверки торговых точек, где продают арбузы и дыни, а жителям Ставрополья посоветовал использовать бытовые приборы для измерения уровня нитратов.

«Ридус» ранее писал, что 72-летний москвич умер в результате отравления арбузом.

