В США выявили способность мю-штамма коронавируса обходить защиту антител

Главный инфекционист США Энтони Фаучи выразил беспокойство от лица специалистов по поводу распространения мю-штамма коронавируса.

«У него имеется ряд мутаций, что указывает на возможность уклоняться от защиты определенных антител», — сообщил эксперт в интервью телеканалу CBS.

При этом он отметил, что в настоящее время мю-штамм не представляет серьезной угрозы для США, поскольку в стране по-прежнему доминирует штамм «дельта».

Тем не менее специалисты относятся к мю-штамму достаточно серьезно, добавил Фаучи.

Вариант коронавируса B.1.621, известный как штамм «мю», был выявлен в Колумбии еще в январе 2021 года. На данный момент он обнаружен в 40 странах, включая Перу, Чили и США. В конце августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала его представляющим интерес вариантом из-за мутационной вставки 146 N и нескольких аминокислотных замен в спайк-белке.

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Информация о случаях заражения мю-штаммом в России пока не поступала.

Как заявила глава Роспотребназора Анна Попова, отечественные вакцины защищают от любых мутаций коронавируса.

Она также предсказала новую волну COVID-19 в России осенью.

Между тем иммунолог Сай Редди из Высшей технической школы Цюриха считает, что коронавирус в скором времени станет еще опаснее. По его оценке, в следующей фазе пандемии штаммы «бета» и «гамма» станут еще заразнее, а «дельта» приобретет способность обходить иммунитет.