Иммунолог предсказал появление «суперкоронавируса»

В следующем году в мире появится более опасный вариант коронавируса, предупредил иммунолог Сай Редди из Высшей технической школы Цюриха.

Он считает, что сочетание существующих штаммов SARS-CoV-2 может привести к новой фазе эпидемии с большим количеством летальных исходов.

По словам Редди, варианты «бета» из Южной Африки и «гамма» из Бразилии уже развили мутации, которые позволяют им частично избегать антител.

Иммунолог полагает, что в следующей фазе пандемии штаммы «бета» и «гамма» станут еще заразнее, а «дельта» приобретет способность обходить иммунитет.

«COVID-22 может быть даже хуже, чем-то, что мы испытываем сейчас», — сказал ученый в интервью газете Blick.

Редди подчеркнул, что новый вариант SARS-CoV-2 нужно распознать как можно раньше, чтобы производители вакцин успевали быстро адаптировать к нему препарат.

«Иммунная система и вирус — это как два танцора. Иммунитет как бы двигается и вирус на это реагирует. Мы будем танцевать с ним еще долгое время. Возможно, всю нашу оставшуюся жизнь», — подытожил специалист.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что эффективность вакцин от COVID-19 со временем может снизиться из-за появления новых штаммов коронавируса. В результате иммунологам придется менять технологию изготовления прививок, отметил он. По его словам, болезнь перестанет эволюционировать и развиваться только тогда, когда 80−90% населения получат иммунитет. Иначе ученым нужно будет разрабатывать новые вакцины, предупредил Жемчугов.

Как сообщал «Ридус», аллерголог-иммунолог Владимир Болибок пояснил, почему мужчины чаще умирают от COVID-19. Это происходит из-за особенностей гормональной системы.

