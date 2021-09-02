Попова предсказала новую волну COVID-19 осенью
- 02 сентября 2021, 22:08
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Ожидание новой волны коронавируса осенью оправдано, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, сезонные инфекции обычно усиливаются ко второй декаде сентября.
Попова отметила, что возвращение из летних отпусков и начало учебного года сопутствуют не только активному общению, но и обмену вирусами.
«И вот такой обмен приводит, конечно, к увеличению числа заболеваний. Во всех коллективах», — приводит «РИА Новости» слова Поповой, сказанные в эфире телеканала «Россия 1».
Она подчеркнула, что это ежегодный обычный подъем, к которому уже привыкли, и эпидемиологически это обусловлено.
Глава Роспотребнадзора добавила, что и коронавирус, как респираторная инфекция, также обеспечит себе дальнейший рост, если население не будет привито.
Попова также заявила, что в России пока нет новых штаммов коронавируса, в том числе «лямбды», и напомнила, что превалирующим в стране, как и в значительной части мира, остается штамм «дельта», пишет ФАН.
Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявил, что от коронавируса привито уже более 45 миллионов россиян.
Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург полагает, что формирование коллективного иммунитета к коронавирусу в России «идет неплохо», но есть проблема — россияне неохотно идут вакцинироваться. Он выразил надежду, что коллективный иммунитет будет достигнут уже в 2021 году.
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