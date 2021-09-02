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Попова предсказала новую волну COVID-19 осенью

Георгий Самсонов
Анна Попова

Анна Попова

© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Ожидание новой волны коронавируса осенью оправдано, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, сезонные инфекции обычно усиливаются ко второй декаде сентября.

Попова отметила, что возвращение из летних отпусков и начало учебного года сопутствуют не только активному общению, но и обмену вирусами.

«И вот такой обмен приводит, конечно, к увеличению числа заболеваний. Во всех коллективах», — приводит «РИА Новости» слова Поповой, сказанные в эфире телеканала «Россия 1».

Она подчеркнула, что это ежегодный обычный подъем, к которому уже привыкли, и эпидемиологически это обусловлено.

Глава Роспотребнадзора добавила, что и коронавирус, как респираторная инфекция, также обеспечит себе дальнейший рост, если население не будет привито.

Модель коронавируса © Игорь Ставцев / Коллаж / Ridus.ru

Модель коронавируса © Игорь Ставцев / Коллаж / Ridus.ru

Попова также заявила, что в России пока нет новых штаммов коронавируса, в том числе «лямбды», и напомнила, что превалирующим в стране, как и в значительной части мира, остается штамм «дельта», пишет ФАН.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявил, что от коронавируса привито уже более 45 миллионов россиян.

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург полагает, что формирование коллективного иммунитета к коронавирусу в России «идет неплохо», но есть проблема — россияне неохотно идут вакцинироваться. Он выразил надежду, что коллективный иммунитет будет достигнут уже в 2021 году.

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