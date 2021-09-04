Вирусологи заявили, что COVID-19 перестанет быть смертельно опасным

Со временем коронавирус станет менее вредоносным, поскольку его главная задача распространяться, а не убивать носителя.

Такую точку зрения высказали вирусологи Петр Чумаков и Алексей Аграновский.

Первый из них допустил, что COVID-19 будет эволюционировать и давать более тяжелые формы заболевания. Однако, по его словам, этот процесс поменяет направление.

«Вирусу невыгодно вызывать тяжелые заболевания, потому что при смерти человека, на котором он паразитирует, прерывается и дальнейшее распространение этого вируса», — объяснил Чумаков в беседе с URA.RU.

Он подчеркнул, что паразитирующие на каком-то организме вирусы постепенно становятся менее болезнетворными. Оставаясь очень заразными, они вызывают довольно легкую форму заболевания. «Поэтому в будущем, когда этот вирус уже полностью адаптируется к тканям человека, он постепенно начнет эволюционировать в сторону мягкого заболевания, но этот процесс очень долгий», — добавил член-корреспондент РАН.

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С Чумаковым согласился профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. «Любой вирус, когда он долго бытует в популяции, становится менее вредным, потому что его задача не уничтожить человечество, а остаться с ним. Он на нас живет и не может жить отдельно», — пояснил собеседник издания.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что у COVID-19 есть два пути развития: продолжающееся увеличение заразности, где есть свои пределы, и адаптация к иммунитету и существующим вакцинам, что и происходит сейчас во всем мире.

Между тем иммунолог Сай Редди из Высшей технической школы Цюриха считает, что коронавирус в скором времени станет еще опаснее. По его оценке, в следующей фазе пандемии штаммы «бета» и «гамма» станут еще заразнее, а «дельта» приобретет способность обходить иммунитет.

