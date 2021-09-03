Иммунолог назвал условие, при котором COVID-19 станет менее заразным

В настоящее время коронавирус передается от одного носителя к семерым-восьмерым. При этом снижение заразности COVID-19 возможно, только когда индекс распространения инфекции достигнет одиннадцати.

Такого мнения придерживается гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» иммунолог Николай Крючков.

Он считает, что конец пандемии близок, поскольку существуют эволюционные пределы заразности. Он пояснил, что оспой и корью один заболевший заражал 20 человек, а один инфицированный коронавирусом сейчас заражает семь-восемь человек. Крючков добавил, что с начала пандемии заразность выросла в два раза.

По его словам, у COVID-19 есть два пути развития. «Это продолжающееся увеличение заразности, где есть свои пределы, и адаптация к иммунитету и существующим вакцинам, что и происходит сейчас во всем мире», — объяснил иммунолог в беседе с URA.RU.

Окончание пандемии. © pixabay.com

В свою очередь, эпидемиолог Эдуард Шунков заявил, что для выживания вирусу придется стать менее смертоносным. «Вирус через долгое циркулирование в популяции снизит свои патогенные свойства, перестанет в большом количестве протекать в тяжелых формах и уменьшит свою летальность», — сказал он в интервью изданию, пояснив, что это необходимо вирусу, чтобы остаться в популяции: ведь чем больше будет погибать его носителей, тем быстрее он сам исчезнет из природы.

Шунков обратил внимание, что SARS-CoV-2 перестанет мутировать только в условиях полной изоляции. «Коронавирус может мутировать несколько раз в году, и единственная причина, по которой он может перестать это делать, — если распространение пойдет в пределах одной страны, одной нации, — подчеркнул эпидемиолог. — Поэтому, пока границы открыты, любая вариация штамма может попасть в страну».

Ранее Николай Крючков дал прогноз относительно срока окончания пандемии COVID-19 в России и во всем мире. По его оценкам, эпидемическая обстановка стабилизируется не раньше конца 2023 года, а скорее всего, в 2024 году. Иммунолог утверждает, что Россия в этом плане пусть ненамного, но опередит остальные страны.

Между тем иммунолог Сай Редди из Высшей технической школы Цюриха считает, что коронавирус в скором времени станет еще опаснее. По его оценке, в следующей фазе пандемии штаммы «бета» и «гамма» станут еще заразнее, а «дельта» приобретет способность обходить иммунитет.

