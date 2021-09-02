Москвичам пообещали скорое возвращение летнего тепла

В конце первой декады сентября в Москву должна вернуться теплая погода, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

По ее словам, температура воздуха прогреется до +17…+20 градусов.

При этом Позднякова затруднилась спрогнозировать, будет ли бабье лето аномально теплым.

«В целом сентябрь ожидается на 1−1,5 градуса выше нормы. Аномальными считаются температуры, которые отклоняются от нормы на семь градусов и больше», — цитирует синоптика «Вечерняя Москва».

Бабье лето. © Валерий Шарифулин / ТАСС

Как отмечает газета «Известия», накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о похолодании в Москве. По его прогнозам, в выходные дни столбики термометров опустятся ночью до +2…+7 градусов, а днем — до +7…+12 градусов.

Тишковец сообщил, что на следующей неделе москвичей ждет октябрьский холод, дожди и порывистый ветер. По его словам, осень наступит в столице уже 2 сентября — днем в Москве будет не выше +16 градусов. Согласно прогнозу синоптика, во второй половине недели ожидаются дожди, порывистый ветер и октябрьский холод. Температура окажется на пять-семь градусов ниже нормы, отметил он.

В «Фобосе» также предсказали, что в начале сентября в 11 регионах России выпадет снег.