В начале сентября снег может пойти в 11 регионах России
- 29 августа 2021, 21:43
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По прогнозам синоптиков, снег ожидается в начале сентября в 11 регионах РФ.
В частности, осадки в виде снега могут выпасть в Мурманской, Вологодской и Архангельской областях, а также в республиках Карелия и Коми.
Кроме того, подобные сюрпризы погоды ожидают жителей Пермского края и Свердловской области.
Также на сайте центра погоды «Фобос» сообщается о том, что не исключено выпадение снега в Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях.
Ранее ведущий специалист центра Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе москвичей ждет октябрьский холод, дожди и порывистый ветер. По его словам, осень наступит в столице уже 2 сентября — днем в Москве будет не выше +16 градусов.
Согласно прогнозу синоптика, во второй половине недели ожидаются дожди, порывистый ветер и «октябрьский холод. Температура окажется на 5−7 градусов ниже нормы, отметил он.
В «Фобосе» также рассказали, какая погода ожидает москвичей 1 сентября.
Войти через социальные сети: