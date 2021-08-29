В начале сентября снег может пойти в 11 регионах России

По прогнозам синоптиков, снег ожидается в начале сентября в 11 регионах РФ.

В частности, осадки в виде снега могут выпасть в Мурманской, Вологодской и Архангельской областях, а также в республиках Карелия и Коми.

Кроме того, подобные сюрпризы погоды ожидают жителей Пермского края и Свердловской области.

Также на сайте центра погоды «Фобос» сообщается о том, что не исключено выпадение снега в Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях.

Первый снег © pixabay.com

Ранее ведущий специалист центра Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе москвичей ждет октябрьский холод, дожди и порывистый ветер. По его словам, осень наступит в столице уже 2 сентября — днем в Москве будет не выше +16 градусов.



Согласно прогнозу синоптика, во второй половине недели ожидаются дожди, порывистый ветер и «октябрьский холод. Температура окажется на 5−7 градусов ниже нормы, отметил он.

В «Фобосе» также рассказали, какая погода ожидает москвичей 1 сентября.