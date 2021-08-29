Названа дата наступления «глубокой осени» в Москве

На следующей неделе москвичей ждет октябрьский холод, дожди и порывистый ветер, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, осень наступит в столице уже 2 сентября — днем в Москве будет не выше +16 градусов.

Согласно прогнозу синоптика, во второй половине недели ожидаются дожди, порывистый ветер и «октябрьский холод. Температура окажется на 5−7 градусов ниже нормы, отметил он.

«В результате прохождения уже не полярного, а арктического атмосферного фронта зарядят холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром», — рассказал Тишковец в интервью «РИА Новости».

Он обратил внимание, что в дальнейшем холодное дыхание Арктики только усилится: по ночам столбики термометров будут опускаться до плюс 3−8, а в дневные часы — до плюс 7−12, что на 5−7 градусов ниже климатической нормы сентября.

Осень в Москве © Михаил Терещенко / ТАСС

По мнению специалиста, это уже ранний октябрьский холод. Тишковец также подчеркнул, что арктическое вторжение будет сопровождаться осадками и порывистым ветром, из-за чего будет создаваться впечатление, что на улице на 2−3 градуса холоднее.

«В общем, во второй половине предстоящей недели ожидается глубокая осень, и уже точно нужно будет готовить кардинальную смену гардероба на осеннюю форму одежды», — подытожил синоптик.

Ранее в «Фобосе» рассказали, какая погода ожидает москвичей 1 сентября.