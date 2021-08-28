Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей 1 сентября

День знаний 1 сентября ожидается в Москве по-летнему теплым, сообщили в погодном центре «Фобос».

Однако, по прогнозам синоптиков, местами могут пройти кратковременные дожди. Примечательно, что последний раз дождь шел в первый день осени в 2013 году.

При этом воздух согреется в столице до +25 градусов, и большую часть дня город будет находиться под влиянием теплого сектора циклона.

«По нашим прогнозам, 1 сентября нынешнего года продолжит теплые традиции, и большую часть этого дня столица проведет в теплом секторе циклона, а дневной максимум достигнет 23−25 градусов тепла», — приводит ФАН сообщение «Фобоса».

Школьники на линейке. © Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

В свою очередь сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова предупредила, что холодный атмосферный фронт пересечет Москву поздним вечером 1 сентября, а на следующий день температура воздуха опустится до +18 градусов. По ее словам, первая неделя сентября окажется холоднее климатической нормы.

Ранее сообщалось, что московским школьникам не повезет с погодой на 1 сентября. В утреннее время столбик термометра не поднимется выше +15 °C, ожидаются дожди. Такой прогноз сделал в беседе с «Ридусом» руководитель прогностического центра «МЕТЕО» метеоролог-климатолог Александр Шувалов.