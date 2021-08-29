Тиллю Линдеманну не разрешили выступать в Твери

Организатор фестиваля «МакЛарин за Родину» в Твери Максим Ларин сообщил, что выступление лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна не состоится.

По словам Ларина, музыканту не разрешили участвовать в концерте и предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности.

Глава холдинга «Афанасий» также опубликовал в соцсети в «ВКонтакте» официальное уведомление, в котором отмечается, что 27 августа на территории комплекса «Завидово» в Тверской области сотрудники правоохранительных органов вручили Линдеманну предписание соблюдать ограничения, связанные с действующими в регионе антиковидными мерами.

В результате музыкант был вынужден отменить свое выступление в Твери, запланированное на 29 августа, руководствуясь необходимостью «соблюдения действующего российского законодательства и основываясь на условиях договора».

Кроме того, в уведомлении было указано, что у Линдеманна и его команды отсутствует «физическая возможность доступа к месту проведения фестиваля» из-за ограничений, введенных органами местного самоуправления.

Ранее Максим Ларин попросил губернатора Тверской области Игоря Руденю разрешить выступление лидера группы Rammstein и предложил главе региона лично приехать на концерт, чтобы проконтролировать обстановку на месте и лично убедиться в соблюдении всех санитарных правил.

Накануне стало известно, что из-за решения властей пришлось изменить изначальный формат фестиваля «МакЛарин за Родину» в Твери, на котором 29 августа должен был выступить Линдеманн. Его участие в концерте оказалось под угрозой срыва, так как у правоохранительных органов возникли претензии к продюсеру знаменитости Анару Рейбанду, который, въезжая на территорию России, заявил целью визита туризм, но в реальности занимался организацией концертов Линдеманна, которые должны были пройти в Твери и Москве.

Музыканта также предупредили о недопустимости нарушения антиковидных мер.