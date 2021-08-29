Губернатор Тверской области получил приглашение на концерт Тилля Линдеманна

Организатор концерта Тилля Линдеманна в Твери Максим Ларин попросил губернатора Тверской области Игоря Руденю разрешить выступление лидера группы Rammstein.

Ларин также предложил главе региона лично приехать на концерт, чтобы проконтролировать обстановку на месте и лично убедиться в соблюдении всех санитарных правил.

Накануне стало известно, что из-за решения властей пришлось изменить изначальный формат фестиваля «МакЛарин за Родину» в Твери, на котором 29 августа должен был выступить Линдеманн. Его участие в концерте оказалось под угрозой срыва, так как у правоохранительных органов возникли претензии к продюсеру знаменитости Анару Рейбанду, который, въезжая на территорию России, заявил целью визита туризм, но в реальности занимался организацией концертов Линдеманна, которые должны были пройти в Твери и Москве.

Музыканта также предупредили о недопустимости нарушения антиковидных мер.

Полицейские в штатском и в форме в номере Тилля Линдеманна © «Осторожно, новости!»

В соцсети «ВКонтакте» Ларин обратился к губернатору с просьбой разрешить Линдеманну выступить на закрытой площадке без зрителей, «дабы не испытывать потом досаду от того, что потрачены не должным образом средства, соизмеримые с годовым бюджетом уездного города Тверской области».

По словам главы холдинга «Афанасий», было бы неверным допустить, чтобы Тверская область фигурировала в международных судах по причине срыва концерта Линдеманна.

Как отмечает «360», ранее предприниматель направил письмо команде Линдеманна, в котором попросил музыканта выполнить обязательства по договору и все-таки выступить на мероприятии.