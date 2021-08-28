Фестиваль в Твери с участием Тилля Линдеманна не состоится

Изначальный формат фестиваля «МакЛарин за Родину» в Твери, на котором должен был выступить солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, пришлось изменить.

Как заявил в соцсетях организатор фестиваля Максим Ларин, провести фестиваль в полном объеме, как задумывалось ранее, не получится из-за решения властей.

«Репетиция группы Линдеманна не состоялась», — сообщил Ларин.

По его словам, было решено закрыть площадку, расположенную на территории завода «Афанасий», где было запланировано выступление Линдеманна. «При этом у нас есть территория вокруг холдинга, на которой мы поставим шатры, и будут детские мероприятия», — уточнил он.

Ларин добавил, что для выступления тверских музыкантов установлена вторая сцена.

Фестиваль «МакЛарин за Родину» должен был пройти 29 августа.

Сцена фестиваля в Твери © vk.com

Как писал ранее «Ридус», 28 августа в Сети появились сообщения, что в номер Тилля Линдеманна явились некие «российские силовики в штатском». Выяснилось, что это были сотрудники полиции Тверской области, которые предупредили артиста и организатора его концерта в Твери о необходимости соблюдения антикоронавирусных ограничений.

Люди в штатском в номере Тилля Линдеманна © «Осторожно, новости!»

Позднее выяснилось, что во время визита к музыканту в гостиничный комплекс «Завидово» полицейские задержали продюсера знаменитости Анара Рейбанда. Против него возбуждено дело по части 2 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ или режима пребывания в стране». Оказалось, что Рейбанд, въезжая на территорию России, заявил целью визита туризм, но в реальности занимался организацией концертов Линдеманна, которые должны пройти в Твери и Москве.