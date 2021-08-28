Фестиваль в Твери с участием Тилля Линдеманна не состоится
- 28 августа 2021, 22:07
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Тилль Линдеманн
Изначальный формат фестиваля «МакЛарин за Родину» в Твери, на котором должен был выступить солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, пришлось изменить.
Как заявил в соцсетях организатор фестиваля Максим Ларин, провести фестиваль в полном объеме, как задумывалось ранее, не получится из-за решения властей.
«Репетиция группы Линдеманна не состоялась», — сообщил Ларин.
По его словам, было решено закрыть площадку, расположенную на территории завода «Афанасий», где было запланировано выступление Линдеманна. «При этом у нас есть территория вокруг холдинга, на которой мы поставим шатры, и будут детские мероприятия», — уточнил он.
Ларин добавил, что для выступления тверских музыкантов установлена вторая сцена.
Фестиваль «МакЛарин за Родину» должен был пройти 29 августа.
Как писал ранее «Ридус», 28 августа в Сети появились сообщения, что в номер Тилля Линдеманна явились некие «российские силовики в штатском». Выяснилось, что это были сотрудники полиции Тверской области, которые предупредили артиста и организатора его концерта в Твери о необходимости соблюдения антикоронавирусных ограничений.
Позднее выяснилось, что во время визита к музыканту в гостиничный комплекс «Завидово» полицейские задержали продюсера знаменитости Анара Рейбанда. Против него возбуждено дело по части 2 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ или режима пребывания в стране». Оказалось, что Рейбанд, въезжая на территорию России, заявил целью визита туризм, но в реальности занимался организацией концертов Линдеманна, которые должны пройти в Твери и Москве.
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