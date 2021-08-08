Первые в истории «космические Олимпийские игры» прошли на МКС

Экипаж Международной космической станции (МКС) провел первые в истории «космические Олимпийские игры».

Как рассказал в Twitter французский астронавт Тома Песке, первая «космическая Олимпиада» состояла из четырех дисциплин.

Участвовали в турнире семь атлетов, а всего было две команды.

Песке сообщил, что в «вольной программе без пола» победил россиянин Петр Дубров. Он лучше всех выполнил упражнения, не касаясь при этом никаких поверхностей станции.

Участники соревнований по гандболу должны были без использования рук забить шарик в импровизированные ворота при помощи дыхания.

Кроме того, были проведены соревнования по синхронному плаванию и стрельбе из резинки в невесомости.

В символическом закрытии «космических игр» приняли участие француз Тома Песке и японец Акихико Хосиде. Этим они напомнили о завершении Олимпиады в Токио и о будущих Играх в Париже.

Как ранее писал «Ридус», команда Олимпийского комитета России улучшила результат по количеству медалей по сравнению с Играми-2016 в Рио-де-Жанейро — и стала пятой на Олимпиаде в Токио по числу золотых наград. Выиграла медальный зачет сборная США, в последний соревновательный день обойдя команду Китая.

