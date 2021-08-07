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201587

Российские спортсмены завоевали на ОИ-2020 больше золота, чем на ОИ-2016

Георгий Самсонов
Золотая медаль ОИ-2020

Золотая медаль ОИ-2020

© Валерий Шарифулин/ТАСС

На Олимпиаде в Токио российские спортсмены превзошли свой результат, показанный на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене принесла сборной России 20-ю золотую медаль, что позволило команде подняться на четвертую строчку медального зачета. Всего на ее счету 69 наград, в Рио их было 56.

На ОИ-2016 российские спортсмены завоевали 19 золотых медалей и стали четвертыми в общем зачете.

Сегодня, 7 августа, помимо Ласицкене, олимпийскими чемпионами стали российские синхронистки, победившие в групповых соревнованиях, и борец Абдулрашид Садулаев.

Мария Ласицкене © Валерий Шарифулин/ТАСС

Мария Ласицкене © Валерий Шарифулин/ТАСС

В предпоследний соревновательный день Олимпийских игр в Токио художественная гимнастка Дина Аверина добавила в копилку наград наших атлетов серебро, но это медаль с привкусом горечи. Впервые с 1996 года Россия осталась без высшей награды в личном многоборье по художественной гимнастике. Во многом — из-за решения судей, которые отдали победу израильтянке Линой Ашрам.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков пообещал, что комитет будет добиваться детального разбора ситуации с судейством.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

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