Российские спортсмены завоевали на ОИ-2020 больше золота, чем на ОИ-2016
- 07 августа 2021, 17:40
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Золотая медаль ОИ-2020
На Олимпиаде в Токио российские спортсмены превзошли свой результат, показанный на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро.
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене принесла сборной России 20-ю золотую медаль, что позволило команде подняться на четвертую строчку медального зачета. Всего на ее счету 69 наград, в Рио их было 56.
На ОИ-2016 российские спортсмены завоевали 19 золотых медалей и стали четвертыми в общем зачете.
Сегодня, 7 августа, помимо Ласицкене, олимпийскими чемпионами стали российские синхронистки, победившие в групповых соревнованиях, и борец Абдулрашид Садулаев.
В предпоследний соревновательный день Олимпийских игр в Токио художественная гимнастка Дина Аверина добавила в копилку наград наших атлетов серебро, но это медаль с привкусом горечи. Впервые с 1996 года Россия осталась без высшей награды в личном многоборье по художественной гимнастике. Во многом — из-за решения судей, которые отдали победу израильтянке Линой Ашрам.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков пообещал, что комитет будет добиваться детального разбора ситуации с судейством.
Олимпиада в Токио завершится 8 августа.
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