В честь российских спортсменов, вернувшихся с Олимпиады в Токио, на Красной площади состоялся концерт «Из России с любовью».

Вместе с ведущим Матч ТВ его вела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наших атлетов пытались лишить гимна, наших спортсменов пытались лишить флага, но их достижения, их выступления стали самым достойным ответом: Россию нельзя вычеркнуть из мирового спорта», — цитирует Захарову газета «Взгляд».

Пианист Денис Мацуев и оркестр под управлением дирижера Юрия Башмета исполнили государственный гимн России. Вместе со спортсменами и зрителями его пели сводный хор вузов Москвы и Большой детский хор имени Попова.

Музыканты также сыграли фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, который много раз звучал на награждении российских олимпийцев в Токио.

Прозвучала на концерте и знаменитая композиция «We Will Rock You» группы Queen. Этот хит стал элементом флешмоба #wewillROCyou, запущенного в Сети в поддержку спортсменов на Играх. Россияне выступали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), что на английский язык переводится как ROC.

Напомним, российские спортсмены завоевали на Олимпиаде в Токио 71 награду, включая 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Они превзошли свой результат, показанный на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

Почетный президент ОКР, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков назвал выступление российских атлетов в Токио очень хорошим.