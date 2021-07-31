Опубликовано первое видео, снятое в модуле «Наука»

Российский космонавт Олег Новицкий снял первое видео внутри нового отечественного модуля «Наука» и опубликовал эти кадры на своей странице в Twitter.

Он также пообещал в дальнейшем провести более подробную экскурсию.

«Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля #Наука! Совсем скоро проведем для вас более подробную экскурсию», — написал Новицкий.

На кадрах видно, как космонавты открывают люк и показывают интерьер модуля, который пока заполнен доставленными грузами.

Как отмечает «РИА Новости», в «Науке» находятся спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, а также рабочие места для проведения экспериментов. Кроме того, модуль оборудован шлюзовой камерой для выноса в открытый космос научного оборудования, а также европейским дистанционным манипулятором ERA.

«Науку» начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС «Заря». Первоначально его планировалось запустить в 2007 году, однако по финансовым и техническим причинам запуск в итоге задержался на 14 лет.

Ранее сообщалось, что 30 июля членам российского экипажа МКС Олегу Новицкому и Петру Дуброву удалось открыть переходные люки и перейти на борт модуля «Наука», который накануне успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Напомним, после стыковки произошел самопроизвольный запуск двигателей и станция неконтролируемо развернулась на 45 градусов. Чтобы выровнять МКС, космонавты включили двигатели модуля «Звезда», а затем корабля «Прогресс».

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал возможную причину нештатной ситуации с модулем «Наука». По его мнению, несанкционированное включение двигателей могло произойти из-за того, что специалист Центра управления полетами не предусмотрел возможность ошибки.