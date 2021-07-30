«Человеческий фактор»: Рогозин объяснил случившееся с модулем «Наука»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал возможную причину нештатной ситуации с модулем «Наука».

По его мнению, несанкционированное включение двигателей могло произойти из-за того, что специалист Центра управления полетами не предусмотрел возможность ошибки.

«Человеческий фактор в каком-то смысле. То есть была такая эйфория (после успешной стыковки „Науки“ с МКС), люди в каком-то смысле расслабились», — сказал Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По всей вероятности, кто-то из операторов не учел, что система управления самого блока продолжит себя корректировать в пространстве, объяснил глава «Роскосмоса». По его словам, «она определила этот свой момент спустя три часа и дала включение двигателей», пишет kp.ru.

Модуль «Наука» после стыковки с МКС © Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий/Пресс-служба ГК «Роскосмос"/ТАСС

Как сообщал ранее «Ридус», сразу после стыковки модуля «Наука» с МКС произошел самопроизвольный запуск двигателей и станция неконтролируемо развернулась на 45 градусов. Об этом стало известно из переговоров центра управления полетом (ЦУП) и экипажа МКС.

Чтобы выровнять МКС, космонавты включили двигатели модуля «Звезда», а затем корабля «Прогресс». Выходить в открытый космос для решения проблемы не понадобилось. В итоге штатное положение станции было восстановлено, однако в NASA решили отложить запуск своего корабля Starliner из-за инцидента, чтобы «даст экипажу МКС время для продолжения проверок».

Также сообщалось, что российские космонавты собрались временно перебраться в американский сегмент, чтобы безопасно провести проверку топливной системы многофункционального лабораторного модуля «Наука».

