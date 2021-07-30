Российские космонавты перешли на борт модуля «Наука»

Членам российского экипажа МКС Олегу Новицкому и Петру Дуброву удалось открыть переходные люки и перейти на борт модуля «Наука».

Накануне он успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), но затем возникла нештатная ситуация — произошло несанкционированное включение двигателей.

После стыковки космонавты планировали открыть люк переходного отсека модуля «Звезда», а затем открыть люк модуля «Наука» и войти в жилую зону приборно-герметичного отсека, однако они не смогли это сделать. Позднее специалист ЦУП попросил экипаж прикрепить мановакууметры к люку модуля «Наука» для проверки давления.

Открыв переходные люки, космонавты вместе со специалистами ЦУП провели контроль герметичности стыковочных соединений и проанализировали телеметрическую информацию о состоянии бортовых систем модуля.

Спустя несколько минут Новицкий и Дубров вошли в жилую зону приборно-герметичного отсека лабораторного модуля, сообщили в «Роскосмосе».

Модуль «Наука» после стыковки с МКС © Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий/Пресс-служба ГК «Роскосмос"/ТАСС

В соответствии с планом работ космонавты выполнят контрольный осмотр отсеков, возьмут пробы воздуха и установят агрегат фильтра очистки атмосферы, приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

Напомним, накануне после стыковки многофункционального лабораторного модуля «Наука» с МКС произошел самопроизвольный запуск двигателей и станция неконтролируемо развернулась на 45 градусов. Чтобы выровнять МКС, космонавты включили двигатели модуля «Звезда», а затем корабля «Прогресс».

Сообщалось также, что российские космонавты собрались временно перебраться в американский сегмент, чтобы безопасно провести проверку топливной системы «Науки».

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал возможную причину нештатной ситуации с модулем «Наука». По его мнению, несанкционированное включение двигателей могло произойти из-за того, что специалист Центра управления полетами не предусмотрел возможность ошибки.