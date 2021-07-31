На железнодорожной станции в Подмосковье охранник ранил ножом пассажира

Охранник напал с ножом на пассажира на подмосковной железнодорожной станции Воронок.

В результате 48-летний Василий Б. получил два ножевых ранения в шею и живот.

По данным «112», конфликт с 27-летним сотрудником ЧОП Вячеславом Б. возник из-за отсутствия билета у пассажира.

В настоящее время пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии, пишет паблик.

В Сети опубликовано фото с места происшествия.

Место происшествия © t.me/ENews112

На станции сейчас работают сотрудники полиции. Охранник задержан.

Ранее сообщалось, что в Грозном вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников полиции, которые несли службу на стационарном посту. Стражам порядка пришлось открыть огонь, в результате чего нападавший был убит.

«Ридус» также писал о том, что в Ростовской мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса. Одна из его жертв погибла сразу, другая впоследствии скончалась в реанимации. Свой поступок 51-летний мужчина объяснил галлюцинациями. Оказалось, что он был пациентом психиатрической клиники, где проходил лечение от параноидальной шизофрении.

