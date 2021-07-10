Житель Грозного напал с ножом на полицейских

В Грозном вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников полиции, которые несли службу на стационарном посту.

Стражам порядка пришлось открыть огонь, в результате чего нападавший был убит.

Как сообщили в региональном СУ СК РФ, 9 июля примерно в 17:35 при въезде в Висаитовский район Грозного мужчина напал с ножом на полицейских. Те были вынуждены применить табельное оружие, в результате чего нападавший был ранен и госпитализирован. В больнице он скончался от полученных ранений.

Сотрудники полиции не пострадали.

В сообщении отмечается, что злоумышленником оказался житель Грозного 1993 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Сотрудник СК © sledcom.ru

Напомним, 28 декабря стало известно о перестрелке на перекрестке улицы Мира и проспекта Путина в Грозном. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что двое террористов с ножами напали на сотрудников ППС и попытались отобрать у них табельное оружие. В результате внезапного нападения один полицейский погиб, а другой получил ранение. Нападавшие были ликвидированы оперативно прибывшими на место силовиками.

