Житель Грозного напал с ножом на полицейских
- 10 июля 2021, 21:50
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Нападение с ножом
В Грозном вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников полиции, которые несли службу на стационарном посту.
Стражам порядка пришлось открыть огонь, в результате чего нападавший был убит.
Как сообщили в региональном СУ СК РФ, 9 июля примерно в 17:35 при въезде в Висаитовский район Грозного мужчина напал с ножом на полицейских. Те были вынуждены применить табельное оружие, в результате чего нападавший был ранен и госпитализирован. В больнице он скончался от полученных ранений.
Сотрудники полиции не пострадали.
В сообщении отмечается, что злоумышленником оказался житель Грозного 1993 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Напомним, 28 декабря стало известно о перестрелке на перекрестке улицы Мира и проспекта Путина в Грозном. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что двое террористов с ножами напали на сотрудников ППС и попытались отобрать у них табельное оружие. В результате внезапного нападения один полицейский погиб, а другой получил ранение. Нападавшие были ликвидированы оперативно прибывшими на место силовиками.
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