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Мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса в Ростовской области

Георгий Самсонов
Мужчина с ножом.

Мужчина с ножом.

© pixabay.com

В Ростовской области полиция разыскивает мужчину, напавшего с ножом на пассажиров автобуса.

В результате нападения одна женщина погибла, двое человек пострадали, сообщают местные СМИ.

В настоящее время в розыск объявлен Семен Чансунович Нам 1970 года рождения.

По предварительным данным, он беспричинно нанес ножевые ранения пассажирам рейсового автобуса, который двигался по автодороге Азов — Круглое, сообщается на сайте регионального ГУ МВД РФ.

Фото разыскиваемого преступника © 61.xn--b1aew.xn--p1ai

Фото разыскиваемого преступника. © 61.xn--b1aew.xn--1ai

Информацию об одном погибшем и двух раненых подтвердил ТАСС источник в правоохранительных органах. «Один человек погиб и двое госпитализированы», — сообщил собеседник агентства.

Источник уточнил, что нападавший страдает психическим расстройством и проходил соответствующее лечение.

Стало известно, что погибла 33-летняя женщина, а еще две — 55 лет и 61 года — ранены.

Как писал ранее «Ридус», в Грозном вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников полиции, которые несли службу на стационарном посту. Стражам порядка пришлось открыть огонь, в результате чего нападавший был убит.

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