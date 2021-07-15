Мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса в Ростовской области
- 15 июля 2021, 16:35
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Мужчина с ножом.
В Ростовской области полиция разыскивает мужчину, напавшего с ножом на пассажиров автобуса.
В результате нападения одна женщина погибла, двое человек пострадали, сообщают местные СМИ.
В настоящее время в розыск объявлен Семен Чансунович Нам 1970 года рождения.
По предварительным данным, он беспричинно нанес ножевые ранения пассажирам рейсового автобуса, который двигался по автодороге Азов — Круглое, сообщается на сайте регионального ГУ МВД РФ.
Информацию об одном погибшем и двух раненых подтвердил ТАСС источник в правоохранительных органах. «Один человек погиб и двое госпитализированы», — сообщил собеседник агентства.
Источник уточнил, что нападавший страдает психическим расстройством и проходил соответствующее лечение.
Стало известно, что погибла 33-летняя женщина, а еще две — 55 лет и 61 года — ранены.
Как писал ранее «Ридус», в Грозном вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников полиции, которые несли службу на стационарном посту. Стражам порядка пришлось открыть огонь, в результате чего нападавший был убит.
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