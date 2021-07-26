Копилка сборной России на ОИ в Токио пополнилась четвертой золотой медалью
- 26 июля 2021, 16:19
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Максим Храмцов.
Чемпионом Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 80 килограммов стал тхэквондист Максим Храмцов.
Он завоевал первое олимпийское золото в истории российского тхэквондо.
В финале Храмцов одержал победу над иорданцем Салехом Аль-Шарабати со счетом 20:9.
В итоге копилка сборной России пополнилась уже четвертой золотой медалью.
Ранее в командном турнире на Олимпиаде в Токио победили российские гимнасты. Олимпийскими чемпионами стали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. Российским гимнастам удалось добиться такого успеха впервые с 1996 года.
Незадолго до триумфа гимнастов второе золото принесла России саблистка София Позднякова, одержавшая победу в финальном поединке над своей соотечественницей Софьей Великой.
Напомним, первую золотую медаль из россиян завоевала Виталина Бацарашкина. Она победила в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров.
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