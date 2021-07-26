Копилка сборной России на ОИ в Токио пополнилась четвертой золотой медалью

Чемпионом Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 80 килограммов стал тхэквондист Максим Храмцов.

Он завоевал первое олимпийское золото в истории российского тхэквондо.

В финале Храмцов одержал победу над иорданцем Салехом Аль-Шарабати со счетом 20:9.

В итоге копилка сборной России пополнилась уже четвертой золотой медалью.

Ранее в командном турнире на Олимпиаде в Токио победили российские гимнасты. Олимпийскими чемпионами стали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. Российским гимнастам удалось добиться такого успеха впервые с 1996 года.

Олимпиада-2020 в Токио. Спортивная гимнастика. Финал. Мужчины. © Сергей Бобылев / ТАСС

Незадолго до триумфа гимнастов второе золото принесла России саблистка София Позднякова, одержавшая победу в финальном поединке над своей соотечественницей Софьей Великой.

Напомним, первую золотую медаль из россиян завоевала Виталина Бацарашкина. Она победила в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров.