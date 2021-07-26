Российские гимнасты стали олимпийскими чемпионами в командном зачете

Победу в командном турнире на Олимпиаде в Токио одержали российские гимнасты.

Олимпийскими чемпионами стали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.

Российским гимнастам удалось добиться такого успеха впервые с 1996 года.

Таким образом, в копилке сборной России уже три золотых медали на Играх в Токио.

Ранее второе золото России принесла саблистка София Позднякова, одержавшая победу в финальном поединке над своей соотечественницей Софьей Великой.

София Позднякова. © Валерий Шарифулин / ТАСС

Первую золотую медаль из россиян завоевала Виталина Бацарашкина. Она победила в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров.

