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Российские гимнасты стали олимпийскими чемпионами в командном зачете

Георгий Самсонов
Олимпиада-2020 в Токио. Спортивная гимнастика. Финал. Мужчины.

Олимпиада-2020 в Токио. Спортивная гимнастика. Финал. Мужчины.

© Сергей Бобылев / ТАСС

Победу в командном турнире на Олимпиаде в Токио одержали российские гимнасты.

Олимпийскими чемпионами стали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.

Российским гимнастам удалось добиться такого успеха впервые с 1996 года.

Таким образом, в копилке сборной России уже три золотых медали на Играх в Токио.

Ранее второе золото России принесла саблистка София Позднякова, одержавшая победу в финальном поединке над своей соотечественницей Софьей Великой.

София Позднякова. © Валерий Шарифулин / ТАСС

София Позднякова. © Валерий Шарифулин / ТАСС

Первую золотую медаль из россиян завоевала Виталина Бацарашкина. Она победила в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров.

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