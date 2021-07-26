Российские гимнасты стали олимпийскими чемпионами в командном зачете
- 26 июля 2021, 16:03
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Олимпиада-2020 в Токио. Спортивная гимнастика. Финал. Мужчины.
Победу в командном турнире на Олимпиаде в Токио одержали российские гимнасты.
Олимпийскими чемпионами стали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.
Российским гимнастам удалось добиться такого успеха впервые с 1996 года.
Таким образом, в копилке сборной России уже три золотых медали на Играх в Токио.
Ранее второе золото России принесла саблистка София Позднякова, одержавшая победу в финальном поединке над своей соотечественницей Софьей Великой.
Первую золотую медаль из россиян завоевала Виталина Бацарашкина. Она победила в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров.
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