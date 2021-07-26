София Позднякова принесла России вторую золотую медаль на ОИ в Токио
- 26 июля 2021, 15:50
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
София Позднякова.
В финальном поединке двух российских саблисток на Олимпиаде в Токио победу одержала 24-летняя София Позднякова.
Она взяла верх над своей более опытной и именитой соперницей Софьей Великой.
Таким образом, дочь главы Олимпийского комитета России и чемпиона ОИ-1996 по фехтованию Станислава Позднякова принесла в копилку национальной команды вторую золотую медаль, а знаменосец Великая — пятую серебряную, отмечает ФАН.
Всего на счету российской сборной стало десять медалей на ОИ-2020.
Ранее сообщалось, что первую золотую медаль из россиян завоевала Виталина Бацарашкина. Она победила в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров.
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