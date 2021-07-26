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София Позднякова принесла России вторую золотую медаль на ОИ в Токио

Георгий Самсонов
София Позднякова.

София Позднякова.

© Валерий Шарифулин / ТАСС

В финальном поединке двух российских саблисток на Олимпиаде в Токио победу одержала 24-летняя София Позднякова.

Она взяла верх над своей более опытной и именитой соперницей Софьей Великой.

Таким образом, дочь главы Олимпийского комитета России и чемпиона ОИ-1996 по фехтованию Станислава Позднякова принесла в копилку национальной команды вторую золотую медаль, а знаменосец Великая — пятую серебряную, отмечает ФАН.

Софья Великая. © Валерий Шарифулин / ТАСС

Софья Великая. © Валерий Шарифулин / ТАСС

Всего на счету российской сборной стало десять медалей на ОИ-2020.

Ранее сообщалось, что первую золотую медаль из россиян завоевала Виталина Бацарашкина. Она победила в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров.

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