Под камнепад в горах КБР попали туристы из Москвы

В горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии под камнепад попала группа туристов из Москвы.

Трое из них были травмированы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

«Три человека получили травмы разной степени тяжести», — уточняется в сообщении.

Известно, что всего в составе группы находятся 8 человек.

Как сообщил газете «Известия» источник, знакомый с ситуацией, туристы отправилась в путь 12 июля, а 25 июля должны были вернуться.

По его словам, две пострадавшие женщины передвигаться не могут. «У одной повреждение грудной клетки серьезное, у второй — позвоночник», — рассказал он изданию.

Источник добавил, что мужчину «осколками камня посекло — там не очень серьезно».

Личности пострадавших пока не установлены.

Альпинист © youtube.com

На место происшествия выдвинулись 17 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и трое спасателей отряда «Лидер». Время в пути составит сутки.



В пятницу, 23 июля, планируется задействовать вертолет Ми-8 МЧС РФ для эвакуации пострадавших.

Как писал ранее «Ридус», в августе прошлого года в ущелье Адыл-су в горах Кабардино-Балкарии на высоте 3,74 тысяч метров погиб альпинист из Петербурга 1939 года рождения. Он попал под камнепад.

Летом 2019 года во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии два альпиниста из Петербурга сорвались с большой высоты.

