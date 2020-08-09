В горах Кабардино-Балкарии погиб 81-летний альпинист из Петербурга

В ущелье Адыл-су в горах Кабардино-Балкарии на высоте 3,74 тысяч метров погиб альпинист из Петербурга 1939 года рождения.

Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, он попал под камнепад.

«Мужчина находился в составе незарегистрированной группы из шести человек», — приводит сообщение «Интерфакс».

Уточняется, что трагедия произошла в Эльбрусском районе у пика «Трапеция». Спасатели спустили вниз тело погибшего и передали следственно-оперативной группе.

Как писал ранее «Ридус», летом прошлого года во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии два альпиниста из Петербурга сорвались с большой высоты.