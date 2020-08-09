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В горах Кабардино-Балкарии погиб 81-летний альпинист из Петербурга

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© youtube.com

© youtube.com

В ущелье Адыл-су в горах Кабардино-Балкарии на высоте 3,74 тысяч метров погиб альпинист из Петербурга 1939 года рождения.

Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, он попал под камнепад.

«Мужчина находился в составе незарегистрированной группы из шести человек», — приводит сообщение «Интерфакс».

Уточняется, что трагедия произошла в Эльбрусском районе у пика «Трапеция». Спасатели спустили вниз тело погибшего и передали следственно-оперативной группе.

Как писал ранее «Ридус», летом прошлого года во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии два альпиниста из Петербурга сорвались с большой высоты.

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Один человек погиб и 20 пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне

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В результате стрельбы на юго-востоке американской столицы один человек погиб, а 20 пострадали, сообщает Washington Post со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел 9 августа около 00:30 по местному времени (07:30 мск).

По данным правоохранителей, несколько вооруженных лиц открыли огонь по скоплению людей.

Как уточняет издание, 7 пострадавших были доставлены в больницы в критическом состоянии.

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