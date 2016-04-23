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Двое альпинистов из Петербурга упали с большой высоты в Кабардино-Балкарии

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© youtube.com

© youtube.com

Во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии два альпиниста из Петербурга сорвались с большой высоты.

По предварительным данным, они погибли, сообщил «Интерфаксу» руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР Кантемир Беров.

По его словам, информация о произошедшем в ущелье Укю на горе Урал, расположенном на высоте 4300 метров над уровнем моря, поступила в 16:40 от проходившей параллельным маршрутом группы.

Очевидцы утверждали, что сорвавшиеся лежали без признаков жизни, пояснил собеседник агентства.

Окончательно ситуация будет ясна, когда к упавшим альпинистам дойдут спасатели, заявили в МЧС.

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