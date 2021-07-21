В Европе призвали начать новое открытое расследование дела Навального

Странный отчет международной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу о предполагаемом отравлении блогера Алексея Навального должен положить начало новому расследованию того, что же в действительности произошло с российским общественным деятелем 20 августа, когда он резко почувствовал себя плохо в самолете. Такое мнение высказал депутат регионального совета Венето Стефано Вальдегамбери.

«В отчете указано, что они были готовы отправить техническую группу в Германию для оказания помощи в этом деле 20 августа, уже через несколько часов после или, кто знает, даже до того, как Навальный почувствовал себя плохо. Слишком быстро, слишком подозрительно. Сейчас это разглашение пытаются прикрыть „опечаткой“, но 20 августа и 6 сентября спутать довольно сложно. Похоже, пора пересмотреть предыдущие выводы и начать новое открытое расследование того, что произошло на самом деле», — заявил политик.

По данным ОЗХО, Навального отравили с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок», напомнил Вальдегамбери.

Западные лидеры решили, что виноваты российские власти. Позже, быстро выздоровев после той «смертоносной» атаки, Навальный обвинил во всем непосредственно президента РФ Владимира Путина. Россия пыталась защищаться, несколько раз призывала к общему расследованию и просила результаты лабораторных анализов, но тщетно. Выводы были уже сделаны, и не в ее пользу, — отметил парламентарий.

Случай с Алексеем Навальным очень похож на отравление бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля в Солсбери и на убийство экс-подполковника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне, обратил внимание депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт.

Ничего нового в этом «проекте „Навальный“» нет. Архитекторы этого проекта даже не потрудились сделать какой-то другой сценарий. Нужно посмотреть трезво на все эти события и задаться вопросом, кому это выгодно. И тогда все становится на свои места. Я не думаю, что Россия имела какую-то выгоду от всех этих случаев, — считает Гердт.

Напомним, 20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Алексея Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.

Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии 17 января. Его задержали в аэропорту Шереметьево и препроводили в СИЗО. Блогеру было предъявлено обвинение в систематическом нарушении порядка отбывания условного наказания по делу «Ив Роше».

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Теперь блогер проведет за решеткой два года и восемь месяцев.

До этого Алексей Навальный был признан виновным по двум уголовным делам. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере в отношении компании «Кировлес» и французского производителя косметики «Ив Роше».