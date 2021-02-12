«Хищение по-крупному»: почему ЕСПЧ не признает Навального политзаключенным

В Москве продолжается заседание суда над блогером Алексеем Навальным. Его обвиняют в оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В июне прошлого года Навальный назвал пенсионера «холуем», «бессовестным человеком» и «предателем» за то, что тот снялся в ролике в поддержку внесения поправок в российскую Конституцию.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный, признав Алексея виновным в систематическом нарушении правил отбывания условного наказания. Теперь блогер проведет за решеткой два года и восемь месяцев.



До этого Алексей Навальный был признан виновным по двум уголовным делам. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере в отношении компании «Кировлес» и французского производителя косметики «Ив Роше». Однако сочувствующие блогеру активисты убеждены, что Алексей политический заключенный, а уголовные дела, фигурантом которых он является, шиты белыми нитками.

Политзаключенным господина Навального не смог даже признать Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), рассказал в интервью ridus.ru член Ассоциации юристов России Артем Коростелев.

«В своих жалобах, адресованных в Европейский суд по правам человека, братья Навальные указывали, что они осуждены за действия в отношении „Ив Роше“, которые считаются обычной предпринимательской деятельностью, предусмотренной Гражданском кодексом. По итогам рассмотрения жалоб Европейский суд вынес решения, в котором сделал вывод о наличии частичного нарушения государством-ответчиком прав, провозглашенных Конвенцией и присудил к возмещению компенсацию морального вреда, судебных расходов и издержек. Таким образом, постановление ЕСПЧ по делу „Ив Роше“ не содержит признания Алексея Навального невиновным, а также не обязывает власти России снять с него уголовное наказание», — заявил Коростелев.

Аналогичная ситуация обстоит с «Кировлесом. Европейский суд в постановлении от 23 февраля 2016 по делу «Навальный и Офицеров против России» признал, что при рассмотрении уголовного дела в отношении Навального и Офицерова имело место нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции и присудил к возмещению компенсацию морального вреда, судебных расходов и издержек. При этом ЕСПЧ не признал дело политически мотивированным, отклонив утверждение заявителей о том, что их привлечение к уголовной ответственности было обусловлено желанием властей пресечь общественную и политическую деятельность, — добавил юрист.

Коростелев отметил, что по делу «Ив Роше» Алексей Навальный был осужден за мошенничество в сфере предпринимательства и легализацию денежных средств, а по делу «Кировлеса» — за организацию и руководство «исполнением растраты, то есть хищения чужого имущества, ему вверенного».

«Преступления доказаны, они были совершены с использованием подконтрольных лиц и служебного положения. Результат в обоих случаях — причинение имущественного ущерба потерпевшим в особо крупном размере», — заключил Артем Коростелев.

Напомним, что в 2009 году Алексей Навальный при содействии своего бизнес-партнера Петра Офицерова создал «Вятскую лесную компанию», ставшую посредником между «Кировлесом» и конечным потребителем лесопродукции. По данным следствия, Навальный и Офицеров уговорили генерального директора госпредприятия Вячеслава Опалева продавать им лес по заниженной стоимости, а после перепродавали купленную по-дешевке древесину по рыночным ценам. В результате бюджету Кировской области был нанесен ущерб на 16 миллионов рублей.

Сначала экс-советника Никиты Былых приговорили к пяти, а Петра Офицерова и Вячеслава Опалева к четырем годам лишения свободы, однако позже приговоры фигурантам скандального дела были заменены на условные сроки.



За год до истории с «Кировлесом» Навальный зарегистрировал фирму «Главное подписное агентство» (ГПА). Родной брат Алексея Навального — Олег — на тот момент возглавлял департамент внутренних почтовых отправлений одного из филиалов «Почты России». Он обманом убедил руководство «Ив Роше» заключить контракт на грузовые перевозки почты не напрямую с государственным оператором, а через ГПА. Навальный отделался тремя с половиной годами условного заключения, а его брату Олегу пришлось провести три с половиной года в колонии.

