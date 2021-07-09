В ОЗХО узнали об отравлении Навального еще до того, как его осмотрели врачи

Дело о предполагаемом покушении на блогера Алексея Навального приняло неожиданный поворот. Оказывается, международная Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сформировала комиссию для проверки информации об отравлении господина Навального еще 20 августа, когда о причинах резкого ухудшения здоровья блогера никто ничего не знал.

«В этот день Навальному только стало плохо, самолет посадили в Омске, врачи боролись за его жизнь в реанимации. Еще никто ничего не знает. А вдруг у него инфаркт? Или пищевое отравление? Или обострение хронического заболевания? Еще Мария Певчих не привезла в Германию бутылку, из которой пил Алексей. Еще нет никаких заявлений о причинах кризиса в организме Навального. А власти Германии, как выяснилось, уже знали, что происшествие будет квалифицированно как отравление химическим оружием. Точнее, конечно, знали спецслужбы Германии, которые имеют двойное подчинение, Берлина и Вашингтона», — прокомментировал политолог Сергей Марков.



Запрос правительства Германии в ОЗХО о подготовке группы для проверки возможного отравления Алексея Навального поступил, когда самолет с теряющим сознание блогером находился в воздухе, отметил политолог Павел Данилин.

Я полагаю, что группа эта нужна была не для того, чтобы установить состояние здоровья Навального. А для того, чтобы потом проводить исследования на его трупе. На низком старте сидели. Но обломались, поскольку наши врачи спасли Алексея, — считает эксперт.

«Получается, Германия каким-то неведомым образом знала еще в день инцидента, что потребуется расследование отравления химическим оружием. То есть все дело об „отравлении“ — спланированная Германией и США спецоперация», — добавил полковник полиции в отставке Алексей Трифонов.



«Если никто не знает о причинах происшествия, как можно его заранее расследовать? Разве только вы сами или это преступление организовали, или же его инсценировали», — заметил публицист Николай Стариков.



Напомним, 20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.



Сторонники Алексея Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.

Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии 17 января. Его задержали в аэропорту Шереметьево и препроводили в СИЗО. Блогеру было предъявлено обвинение в систематическом нарушении порядка отбывания условного наказания по делу «Ив Роше».

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Теперь блогер проведет за решеткой два года и восемь месяцев.

До этого Алексей Навальный был признан виновным по двум уголовным делам. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере в отношении компании «Кировлес» и французского производителя косметики «Ив Роше».