Госдума потребует от ОЗХО провести новое расследование по делу Навального

Госдума РФ потребует от руководства Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Бундестага Германии провести дополнительное расследование ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом сообщил глава думской комиссии по противодействию вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв.

Ранее дело о предполагаемом покушении на блогера Алексея Навального приняло неожиданный поворот. Оказывается, международная Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сформировала комиссию для проверки информации об отравлении господина Навального еще 20 августа, когда о причинах резкого ухудшения здоровья блогера никто ничего не знал.

20 августа по запросу Германии секретариат ОЗХО направил группу выполнить визит технической помощи в связи с подозрением на отравление гражданина РФ. Но 20 августа, как мы знаем, гражданин Навальный находился на территории России в самолете, не было никаких упоминаний ни о каком отравлении. Из чего мы делаем выводы о некоей подложности и инсценированности вот этой всей ситуации, которая возникла вокруг Навального, — заявил Пискарев.

Напомним, 20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Алексея Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.

Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии 17 января. Его задержали в аэропорту Шереметьево и препроводили в СИЗО. Блогеру было предъявлено обвинение в систематическом нарушении порядка отбывания условного наказания по делу «Ив Роше».

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Теперь блогер проведет за решеткой два года и восемь месяцев.

До этого Алексей Навальный был признан виновным по двум уголовным делам. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере в отношении компании «Кировлес» и французского производителя косметики «Ив Роше».