СМИ сообщили о решении США заморозить выделение военной помощи Украине

В администрации президента США Джо Байдена приняли решение временно заморозить выделение Украине пакета военной помощи.

Ранее он рассматривался в качестве ответа на развертывание российских войск у границ Украины.

Как сообщает Politico со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией, стоимость пакета, включая летальные вооружения, достигала 100 млн долларов.

По данным издания, Совет национальной безопасности США решил приостановить реализацию планов по оказанию военной помощи Украине после того, как Россия объявила об отводе своих войск, а также в связи с подготовкой к переговорам президентов США и РФ.

Источники также сообщили, что изначально Совет национальной безопасности поручил должностным лицам подготовить пакет помощи, поскольку усиление российского военного присутствия возле границ с Украиной и в Крыму стало все больше вызывать обеспокоенность Вашингтона.

Американское оружие © United States Army

По словам источников, в рамках пакета помощи предусматривались поставки систем ближней противовоздушной обороны, стрелкового оружия и противотанковых вооружений.

Между тем один из источников утверждает, что пакет помощи все еще остается в неизменном виде, и его могут направить Украине.

Как писал ранее «Ридус», в марте Белый дом принял решение предоставить Украине 125 млн долларов в качестве дополнительного пакета военной помощи. По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, этот пакет предназначен для оказания Украине содействия в сфере безопасности, для «сохранения территориальной целостности» и «обеспечения охраны ее границ». При этом представитель Пентагона уточнил, что противотанковые комплексы Javelin не включены в данный пакет. Указанная сумма в основном пойдет на два патрульных катера Mark IV.

Также сообщалось, что Украина потребовала от США вернуть 30 миллионов долларов за недопоставленное оружие.