Раскрыты детали нового пакета военной помощи США Украине на $125 млн

Белый дом принял решение предоставить Украине 125 млн долларов в качестве дополнительного пакета военной помощи, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, этот пакет предоставлен в рамках оказания Украине содействия в сфере безопасности, для «сохранения территориальной целостности» и «обеспечения охраны ее границ».

Кирби отметил, что в пакет включены усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, а выделенные средства направлены на улучшение «оперативной совместимости с НАТО».

При этом представитель Пентагона уточнил, что противотанковые комплексы Javelin не включены в данный пакет. Указанная сумма в основном пойдет на два патрульных катера Mark IV.

«Ракеты Javelin не входят в этот пакет», — приводит газета «Известия» слова Кирби, сказанные на брифинге, который транслировался в Twitter.

Он добавил, что Пентагон поставит на Украину в общей сложности до восьми патрульных катеров в 2021—2024 годах.

Как писал ранее ridus.ru, американские сенаторы подготовили законопроект, предусматривающий ежегодное выделение Украине 300 миллионов долларов в качестве военной помощи, а также поставки летальных вооружений. По словам республиканца Джима Ричи, такая мера поддержки продемонстрирует Украине и России, что США не бросят «своего друга» во время демократического переходного периода и защиты страной своей территориальной целостности.

В прошлом году Конгресс США одобрил поставку Украине партии из 150 противотанковых ракетных комплексов Javelin, однако за это Штаты хотели получить 39 миллионов долларов. В 2018 году Украина получила это же оружие на сумму 47 миллионов долларов. Однако когда Киев решил испытать его на показательных стрельбах, оно не сработало. По словам главы оборонного конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева, причиной этому стали проблемы с маршевыми двигателями отдельных комплексов, заводской срок эксплуатации которых закончился, но специальным решением был продлен перед отправкой на Украину.

Также ridus.ru рассказывал о том, что Украина потребовала от США вернуть 30 миллионов долларов за недопоставленное оружие.