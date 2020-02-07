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СМИ: Украина потребовала от США вернуть $30 млн за недопоставленное оружие

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© flickr.com

© flickr.com

Киев потребовала от Вашингтона возвращения 30 млн долларов за недопоставленное оружие.

Как сообщает Buzzfeed News со ссылкой на источники в украинской власти и бывшего американского чиновника, американская сторона заморозила 6 военных контрактов с Украиной без объяснения причин.

Пять из них заморожены на пять лет, а один — на год.

Американец, на которого ссылаются журналисты, рекомендовал украинской стороне искать других поставщиков.

Чиновники на Украине увязали торможение поставок оружия с намерениями КНР купить украинскую аэрокосмическую компанию, пишет издание.

В конце августа прошлого года президент США Дональд Трамп распорядился приостановить выделение военной помощи Украине и потребовал провести проверку расходования уже перечисленных средств.

При этом всего за два месяца до этого заявления Министерство обороны США пообещало выделить Украине еще 250 миллионов долларов в качестве помощи в оборонной сфере уже в текущем финансовом году.

В октябре 2019 года стало известно, что продажа Украине дополнительной партии противотанковых ракетных комплексов оружия Javelin на сумму 39 млн долларов предварительно одобрена Конгрессом США. При этом уточнялось, что данный контракт не является частью военной помощи Украине в размере 250 млн долларов.

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