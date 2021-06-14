«Красная жара не за горами»: синоптик предсказал солнечную и сухую погоду

К концу текущей недели москвичей ожидает 30-градусная жара.

Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, к следующим выходным в Центральной России будет солнечно и сухо.

Температура воздуха днем будет достигать +27…+32.

«Красная жара не за горами!» — написал синоптик на своей странице в Instagram.

К посту он приложил изображение карты с прогнозом максимальной температуры воздуха на 20 июня.

Тишковец также предупредил, что 14 и 15 июня сохранится циклоническая активность с вероятностью ливней. При этом воздух прогреется до +24…+29.

Днем 16 июня немного похолодает из-за дождей и шквалистого ветра, добавил он.

По его прогнозу, вторая половина недели будет превосходной. «На языке авиационных метеорологов погода будет стоять „миллион на миллион“», — написал Тишковец. Он пообещал, что солнечное и сухое лето надолго задержится в средней полосе России.

Синоптик полагает, что июль в Москве окажется примерно на два градуса теплее нормы, а дефицит осадков будет достигать 40%.

Ранее Тишковец прогнозировал, что к 12−13 июня москвичи уже смогут купаться в водоемах.

Он также рассказал, что четверг, 10 июня, стал в Москве самым холодным днем июня. Температура воздуха в столице составила плюс 14,4 градуса.