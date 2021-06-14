найти ×
   
  • USD
    71.68
  • EUR
    87.33
СохранитьСохранено0
×

-101709

«Красная жара не за горами»: синоптик предсказал солнечную и сухую погоду

Small f1a6d446e0
Жара в Москве © Антон Новодережкин/ТАСС

Жара в Москве © Антон Новодережкин/ТАСС

К концу текущей недели москвичей ожидает 30-градусная жара.

Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, к следующим выходным в Центральной России будет солнечно и сухо.

Температура воздуха днем будет достигать +27…+32.

«Красная жара не за горами!» — написал синоптик на своей странице в Instagram.

К посту он приложил изображение карты с прогнозом максимальной температуры воздуха на 20 июня.

Тишковец также предупредил, что 14 и 15 июня сохранится циклоническая активность с вероятностью ливней. При этом воздух прогреется до +24…+29.

Днем 16 июня немного похолодает из-за дождей и шквалистого ветра, добавил он.

По его прогнозу, вторая половина недели будет превосходной. «На языке авиационных метеорологов погода будет стоять „миллион на миллион“», — написал Тишковец. Он пообещал, что солнечное и сухое лето надолго задержится в средней полосе России.

Синоптик полагает, что июль в Москве окажется примерно на два градуса теплее нормы, а дефицит осадков будет достигать 40%.

Ранее Тишковец прогнозировал, что к 12−13 июня москвичи уже смогут купаться в водоемах.

Он также рассказал, что четверг, 10 июня, стал в Москве самым холодным днем июня. Температура воздуха в столице составила плюс 14,4 градуса.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Представляет ли опасность для пользователя Instagram камера его гаджета
-206097читать позжечитаю позже
Интернет
Мнение экспертов: стоит ли использовать VPN-сервисы для выхода в Twitter
-205753читать позжечитаю позже

главное


Животные
«Я здесь»: танец щенка в приюте для собак тронет ваше сердце

Люди, не бросайте своих друзей!

105168457читать позжечитаю позже

Юмор
«Стой, говорю»: кот вцепился в ребенка и развеселил его12 марта

Забавное происшествие попало на видео.

14024648читать позжечитаю позже