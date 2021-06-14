«Красная жара не за горами»: синоптик предсказал солнечную и сухую погоду
- 14 июня 2021, 16:36
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
К концу текущей недели москвичей ожидает 30-градусная жара.
Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, к следующим выходным в Центральной России будет солнечно и сухо.
Температура воздуха днем будет достигать +27…+32.
«Красная жара не за горами!» — написал синоптик на своей странице в Instagram.
К посту он приложил изображение карты с прогнозом максимальной температуры воздуха на 20 июня.
Тишковец также предупредил, что 14 и 15 июня сохранится циклоническая активность с вероятностью ливней. При этом воздух прогреется до +24…+29.
Днем 16 июня немного похолодает из-за дождей и шквалистого ветра, добавил он.
По его прогнозу, вторая половина недели будет превосходной. «На языке авиационных метеорологов погода будет стоять „миллион на миллион“», — написал Тишковец. Он пообещал, что солнечное и сухое лето надолго задержится в средней полосе России.
Синоптик полагает, что июль в Москве окажется примерно на два градуса теплее нормы, а дефицит осадков будет достигать 40%.
Ранее Тишковец прогнозировал, что к 12−13 июня москвичи уже смогут купаться в водоемах.
Он также рассказал, что четверг, 10 июня, стал в Москве самым холодным днем июня. Температура воздуха в столице составила плюс 14,4 градуса.
Войти через социальные сети: