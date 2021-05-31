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Синоптик спрогнозировал начало купального сезона в Москве

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Купальный сезон © Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Купальный сезон © Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Купальный сезон в Москве может начаться к середине июня, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он полагает, что к 12−13 июня москвичи уже смогут купаться в водоемах.

«К 12−13 июня, суббота-воскресенье, откроется полноценный купальный сезон», — рассказал синоптик в интервью «РИА Новости».

Тишковец также отметил, что в предыдущие годы купаться можно было уже 1 июня, однако в этом году купальный сезон сдвинется на одну-две недели из-за плохой погоды.

Ранее Роспотребнадзор одобрил восемь зон для купания в столичном регионе: Путяевский пруд, озеро Белое, озеро Мещерское, Серебряный Бор-2, Серебряный Бор-3, Большой городской пруд, озеро Черное и Школьное озеро.

Купальный сезон © Владимир Гердо/ТАСС

Купальный сезон © Владимир Гердо/ТАСС

Как писал «Ридус», в мае в Москве выпало почти две месячные нормы осадков — 93,3 миллиметра. В результате этот май стал четвертым в списке самых дождливых в XXI веке.

По прогнозам Гидрометцентра, в первые дни июня в Москве и области ожидается прохладная погода. Похолодание будет вызвано циклоном, который принесет холодный фронт с севера.

В свою очередь специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в первые дни лета дневная температура в столице ожидается на два — три градуса ниже климатической нормы.

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