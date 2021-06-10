«Один раз в пять лет»: синоптик назвал 10 июня самым холодным днем месяца
- 10 июня 2021, 19:10
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Четверг, 10 июня, стал в Москве самым холодным днем июня.
Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, температура воздуха составила плюс 14,4 градуса.
По его словам, последний раз такая прохладная погода наблюдалась в конце мая.
«Согласно метеостатистике, в этот день так холодно бывает в среднем один раз в пять лет», — рассказал Тишковец в беседе с «РИА Новости».
Он добавил, что циклоническая деятельность в Центральной России сохранится до середины месяца, в результате чего в течение ближайших пяти суток в столице может выпасть до 40−45 миллиметров или чуть более половины месячной нормы осадков.
Ранее Тишковец прогнозировал, что к 12−13 июня москвичи уже смогут купаться в водоемах.
По прогнозам Гидрометцентра, в первые дни июня в Москве и области ожидается прохладная погода. Похолодание будет вызвано циклоном, который принесет холодный фронт с севера.
В свою очередь специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в первые дни лета дневная температура в столице ожидается на два — три градуса ниже климатической нормы.
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