Ученые сообщили об изменении симптомов коронавируса

Общие симптомы COVID-19 претерпели изменения, констатируют ученые из Королевского колледжа Лондона.

За время пандемии появились новые признаки заболевания, хотя Национальная служба здравоохранения Великобритании продолжает называть основными симптомами коронавируса лихорадку, продолжительный кашель, потерю обоняния и вкуса.

Между тем специалисты утверждают, что мутации вируса привели к тому, что самыми распространенными симптомами инфекции стали головная боль, насморк и боль в горле.

По словам профессора генетической эпидемиологии Тима Спектора, индийский штамм SARS-CoV-2 больше напоминает обычную простуду. Людям с такими симптомами нужно обязательно пройти тестирование на COVID-19, предупредил он, подчеркнув, что основные признаки инфекции теперь не такие же, как раньше.

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«Человек не осознает этого. Он думает, что у него какая-то сезонная простуда и ходит на вечеринки, заражая других», — цитирует профессора Mirror.

Ранее сообщалось, что индийский штамм коронавируса, который также называют дельта-вариантом, оказался не только заразнее других. Он провоцирует симптомы, обычно не наблюдающиеся у пациентов с COVID-19. У инфицированных индийским штаммом отмечаются нарушение слуха, тяжелые расстройства желудка и образование тромбов, приводящих к гангрене.

Как писал «Ридус», директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предупредил о распространении в Европе более заразного индийского штамма COVID-19, который вызывает особую озабоченность у специалистов из-за его возможности заражать даже тех, кто имеет иммунитет.