В ВОЗ назвали причину новых вспышек коронавируса

Недостаточный охват населения вакцинацией может стать причиной возникновения новых вспышек COVID-19, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, за первые шесть месяцев 2021 года в Европе удалось распространить около 400 миллионов доз вакцин.

«Этим летом нужно увеличить темпы вакцинации, чтобы избежать новой волны COVID-19», — пояснил Клюге во время брифинга, трансляция которого велась в Twitter организации.

Он уточнил, что на данный момент лишь 30% населения Европы получили одну дозу прививки, и еще 17% — обе дозы. Клюге подчеркнул, что в целях предотвращения новых вспышек коронавируса необходимо вакцинировать не менее 80%.

Клюге также предупредил о распространении в Европе более заразного индийского штамма COVID-19, который вызывает особую озабоченность у специалистов из-за его возможности заражать даже тех, кто имеет иммунитет. Он отметил, что данная разновидность коронавируса, известная как «дельта-вариант», уже вытеснила другие штаммы в ряде стран, сообщает «РЕН ТВ».

Ранее в Евросоюзе заявили о 100 миллионах привитых граждан, что, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, составляет почти 50% взрослого населения.

В настоящее время в странах ЕС используются вакцины AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson, которые были зарегистрированы Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Как сообщал «Ридус», власти Украины разрешили въезд иностранцам без теста на коронавирус с условием, что те предоставят сертификат о вакцинации препаратами Pfizer, AstraZeneca, Serum Institute of India — Oxford, Janssen, Moderna, Sinopharm — BIBP и Sinovac. Российская вакцина «Спутник V» не вошла в этот список, поскольку не была одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).