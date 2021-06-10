Стало известно о тяжелых последствиях индийского штамма коронавируса

Индийский штамм коронавируса оказался не только заразнее других, но и стал приводить к таким тяжелым последствиям, как гангрена.

Этот штамм, который также называют дельта-вариантом, провоцирует симптомы, обычно не наблюдающиеся у пациентов с COVID-19.

У инфицированных индийским штаммом отмечаются нарушение слуха, тяжелые расстройства желудка и образование тромбов, приводящих к гангрене.

Сейчас дельта-вариант доминирует в Англии и Шотландии, где вызвал всплеск госпитализаций, сообщает Bloomberg.

За последние шесть месяцев штамм B.1.617.2 распространился более чем в 60 странах. Рост числа заболеваний, вызванный этим дельта-вариантом, вынудил Великобританию пересмотреть свои планы в отношении отмены локдауна.

Между тем в Сингапуре обнаружили, что на мутировавший вариант приходится около 95% всех местных образцов коронавируса, выявленных у пациентов с COVID-19.

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Врачи индийского города Мумбаи утверждают, что развитие такого осложнения, как формирование микротромбов, приводящих к развитию гангрены, стало происходить чаще, чем раньше. Признаком образования тромбов в кровеносных сосудах кишечника также является боль в животе. Некоторые пациенты с COVID-19 также жалуются на потерю слуха, отек на шее и тяжелую форму тонзиллита.

Как писал ранее «Ридус», директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предупредил о распространении в Европе более заразного индийского штамма COVID-19, который вызывает особую озабоченность у специалистов из-за его возможности заражать даже тех, кто имеет иммунитет. Он отметил, что данная разновидность коронавируса уже вытеснила другие штаммы в ряде стран.

Также сообщалось, что во Вьетнаме выявили мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая представляет собой гибрид британского и индийского штаммов.