В Гидрометцентре дали прогноз погоды на праздничные дни

В праздничные дни 12 — 14 июня Урал вновь накроет аномальная жара, в Краснодарский край наконец-то придет тепло, а в центральную часть России нагрянут грозы.

Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, 12 июня и в последующие два дня в Москве ожидаются настоящие летние ночи с температурой плюс 12 — 15 градусов.

«В субботу днем температура в Москве повысится до 21 — 23 градусов, в воскресенье ожидается 23 — 25, в понедельник 24 — 26 градусов», — рассказал Вильфанд в беседе с URA.RU.

При этом он отметил, что, несмотря на потепление, в центральную часть России придут дожди с грозами, а солнечно станет только 14 июня. Глава Гидрометцентра уточнил, что в субботу прогнозируются кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер до 15 м/сек, а в воскресенье — дождь без ветра.

Москва. © Валерий Шарифулин/ТАСС

В то же время в северно-западном округе Урала вновь наступит аномальная жара. Температура воздуха ожидается на 6 — 8 градусов выше нормы, а в Екатеринбурге она достигнет в понедельник 30-градусной отметки, сообщил Вильфанд.

Теплая погода наконец-то порадует жителей и гостей Краснодарского края, в том числе Сочи. Начиная с субботы, заканчивая серединой следующей недели, температура воздуха повысится до 24 — 28 градусов, однако купальный сезон в этом регионе начнется не раньше второй половины июня, заключил синоптик.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что четверг, 10 июня, стал в Москве самым холодным днем июня. Температура воздуха в столице составила плюс 14,4 градуса.

Ранее Тишковец прогнозировал, что к 12−13 июня москвичи уже смогут купаться в водоемах.

