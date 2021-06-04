Сотрудник ДПС, случайно застреливший нарушителя, выпущен на свободу

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина из-под стражи освобожден 38-летний старший инспектор ДПС Александр Гусев, случайно застреливший при задержании 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева в Новосибирской области.

Гусев выпущен на свободу под подписку о невыезде.

В отношении двух мужчин, которые напали в тот день на правоохранителей, возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Они задержаны, следствие намерено ходатайствовать об их аресте, сообщается на сайте СК РФ.

Напомним, вечером 28 мая в Мошковском районе Новосибирской области инспекторы ДПС попытались остановить «Тойоту», а после того как водитель не выполнил требование об остановке, начали преследование автомобиля. При задержании один из полицейских достал табельное оружие и в ходе борьбы непроизвольно выстрелил, попав в голову 19-летнему пассажиру «Тойоты».



Он скончался в больнице 30 мая.

Центральный районный суд Новосибирска постановил отправить под арест сотрудника ДПС, по неосторожности застрелившего нарушителя, который напал на полицейских, чтобы помешать задержанию приятеля.

Член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина предложила наградить полицейского.

Супруга сотрудника ДПС, обвиняемого в непредумышленном убийстве, обратилась с видеообращением к президенту РФ Владимиру Путину. Эта запись оказалась в распоряжении «Ридуса». Обращаясь к российскому лидеру, а также к главам ФСБ и МВД, Наталья Гусева рассказала, что опасается за свою жизнь и жизнь своих близких, поскольку в их адрес поступают угрозы.

На следующий день в ГУ МВД по Новосибирской области заявили, что Гусева не получала никаких угроз.

